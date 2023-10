“Progetto Tutti insieme cresce”, aderisce il gruppo di D’Aleo: “Lavoriamo a programma”

Gela. Nel declinare un primo profilo, certamente solo provvisorio, della corsa alle prossime amministrative, non si può trascurare l’intera area civica. Fuori dai partiti, infatti, tante entità stanno lavorando per presentare alla città un programma da portare avanti. Gli esponenti del movimento “Tutti insieme” si sono dati una linea precisa e in questo periodo più volte si sono incontrati. L’hanno fatto anche in serata. “Il nostro progetto va avanti – dice il presidente Alessandro Vella – vogliamo definire tutti i temi fondamentali per la città da porre poi alla base del nostro programma”. Negli scorsi mesi, l’avvocato Vella e il segretario Antonino Cocchiaro hanno avuto pieno mandato dal direttivo per condurre confronti con altre forze e sondare prossimi sviluppi. “Iniziamo a notare che il movimento ha riscontri”, aggiunge Vella. Proprio in serata, durante l’incontro, è stata ufficializzata l’adesione del gruppo che si rifà all’avvocato Giuseppe D’Aleo. L’ex assessore e altri esponenti, che hanno deciso di costruire un cammino comune, intendono andare avanti su questo sentiero, sicuramente non scontato. D’Aleo non aveva nascosto un certo interesse per l’esperienza di De Luca con “Sud chiama nord” ma sembra voler optare per altri orizzonti.