250 Scout a Gela sulle orme di San Paolo e Baden Powel

Gela. “Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato “per mettere in pratica quando detto nel testamento spirituale di Baden Powel, fondatore dello scoutismo, e festeggiare la conversione di San Paolo, protettore della branca Rover/Scolte, 250 scout delle diocesi di Piazza Armerina e Caltanissetta si sono ritrovati lo scorso weekend a Gela .

Divisi in 4 gruppi gli scout hanno svolto diverse attività. Una delegazione ha scelto di dedicarsi alla pulizia di alcune zone del quartiere che li ha ospitati per il weekend, altri hanno dedicato la mattinata agli anziani dell’associazione San Giacomo. Alcuni scout hanno allietato la domenica degli ospiti dell’Ipab Aldisio di via Europa. Infine un gruppo di volontari si è recato al circolo velico per pulire la spiaggia antistante e fare un giro sulle barche a vela.