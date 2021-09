“A Giardinelli servono interventi”, anche mercato ortofrutticolo in condizioni precarie

Gela. Servirà del tempo per effettuare manutenzioni ulteriori nella zona di Giardinelli. Tra le emergenze, c’è sicuramente quella del mercato ortofrutticolo. La struttura versa in condizioni precarie e solo i gestori degli unici due box attualmente in funzione garantiscono le attività necessarie, anche da un punto di vista igienico-sanitario. Le altre aree del mercato, però, sono ricoperte da vegetazione spontanea e anche i rifiuti vengono ritirati di rado. Un problema che si trascina da anni. L’area è ricompresa in uno dei progetti finanziati con i fondi del programma “Qualità abitare”. Una segnalazione all’amministrazione comunale l’ha fatta Francesco Vaccaro, che vive nella zona. “Da quanto mi è stato riferito – spiega – ancora oggi, è come se questa struttura non esistesse. Non sembra una priorità. Invece, va sottoposta a costante manutenzione. E’ sporca e si capisce subito che non viene sottoposta ad attività, ormai da troppo tempo. L’amministrazione comunale deve assumersi delle responsabilità. Nessuno vuole la chiusura del mercato ortofrutticolo, ma è corretto che ci siano i lavori che occorrono”. Vaccaro, da diverse settimane, reclama interventi nel quartiere, anche nell’area della rotatoria stradale che conduce alla stazione ferroviaria, e in via Australia.