A Montelungo ancora rifiuti, troppi continuano a trattarla come terra di nessuno

Gela. A Montelungo si continuano a smaltire rifiuti, violando tutte le norme. C’è chi non si pone alcun limite e anche nelle ultime ore sono stati abbandonati scarti di ogni tipo. In questi mesi, molti residenti si sono messi a disposizione per ripulire e anche il Comune ha provveduto nelle aree di pertinenza. Addirittura, sui big bag che erano in attesa di essere portati via, qualcuno ha scaricato rifiuti domestici e scarti di produzione agricola. Sono stati segnalati anche elettrodomestici abbandonati, praticamente all’ingresso dell’area e nonostante le telecamere da poco installate. Tutto ammassato, nei pressi dell’area che è stata da poco riqualificata, dopo che l’ex Provincia ha disposto l’affidamento ad un gruppo privato. Purtroppo, nonostante i residenti e i privati stiano facendo di tutto per invertire la rotta, Montelungo viene ancora vista come terra di nessuno, dove si può tranquillamente scaricare ogni tipo di rifiuto. Chi vive nella vasta area ritiene che servano più controlli e un’attenzione ulteriore.