“A Natale acquistare nei negozi della città”, Confcommercio Ascom: “Facciamolo per la comunità”

“Vogliamo dare ossigeno e vita ai nostri negozi e alla nostra città. Vogliamo sensibilizzare i consumatori, non ingrossando il mercato miliardario delle piattaforme straniere che portano i nostri soldi nei paradisi fiscali, sostenendo invece una virtuosa economia circolare che vada a beneficio della comunità. Il Natale, infatti, è da sempre il periodo più importante per chi ha un negozio, quello che movimenta più clienti e che permette di recuperare i mancati incassi dei mesi precedenti. La pandemia, la guerra in Ucraina e il caro energia hanno messo in estrema difficoltà molte attività del commercio e del turismo e fare acquisti nei negozi sotto casa assumerà anche un significato solidale, di valore per tutta la comunità. Ricordiamoci – dice Trainito – che le attività commerciali di vicinato rimangono presenti e attive, assolvendo la loro funzione economica e sociale, solo se riescono a mantenersi vitali. Per questo è importante comprare locale, nei negozi della propria città anziché nei grandi portali delle multinazionali dello shopping. Oggi più che mai frequentare le piccole attività commerciali, comprare i loro prodotti e disporre dei servizi equivale a dare sostegno a tanti imprenditori coraggiosi, che con resilienza e passione, nonostante le tante difficoltà del periodo, continuano ad alzare la serranda del negozio per dare al cittadino un servizio distributivo altamente professionale, prezioso per i rapporti sociali, di valore per la tutta la comunità. E’ fondamentale affrontare una fase di emergenza che negli ultimi anni non ha precedenti, facendo ognuno la propria parte. L’invito che rivolgiamo a tutti è semplice, ma di grande efficacia se avrà come risultato quello di incrementare gli acquisti presso le attività sotto casa, piccoli ma importanti regali alla comunità, non solo ai propri cari”.