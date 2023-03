A Niscemi differenziata oltre il 67 per cento, “grande sintonia tra Impianti e amministrazione”

Niscemi. Raccolta differenziata verso la soglia del 70 per cento, nell’arco di due mesi. I dati arrivano da Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio a Niscemi e negli altri Comuni della Srr4 (per ora ad esclusione di Gela e Piazza Armerina). “In soli due mesi si è raggiunta una percentuale di raccolta differenziata del 67,35 per cento”, spiega l’amministratore Giovanna Picone. “È stata superata la soglia minima e il merito va alla sinergia tra Impianti Srr, l’amministrazione Comunale e la cittadinanza”, dicono Picone e il sindaco Massimiliano Conti. Confermano che traguardi a volte ritenuti irrangiungibili possano invece diventare realtà virtuose.