A Scavone in fiamme il materiale di risulta dei cantieri, residenti preoccupati

Gela. A Scavone, tra le palazzine popolari dello Iacp, la situazione rimane sempre molto difficile. Questa volta, non si tratta solo delle condizioni delle aree a ridosso o di quelle degli immobili, che risentono di mancate manutenzioni. Sono i roghi ad allarmare i tanti residenti. Vengono dati alle fiamme, infatti, i materiali di risulta dei cantieri attualmente avviati per manutenzionare i prospetti delle palazzine. Tanti sono costretti a barricarsi in casa, per evitare di respirare sostanze pericolose e impedire che il fumo possa penetrare negli immobili.