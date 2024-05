“Abbandonato dallo Stato”, Missuto: “Interrompo anche gli integratori”

Gela. È arrivato al giorno 225 di sciopero della fame. L’imprenditore Emilio Missuto ha lasciato il camper, al cui interno dallo scorso anno ha iniziato una protesta ancora oggi in corso. Ora, ha annunciato che non assumerà più neanche integratori e bibite energetiche. L’attività di famiglia, negli anni, ha subito pesanti scosse, a partire dai mancati pagamenti di un’amministrazione comunale sarda. Iniziò un braccio di ferro infinito, tra giudici, carte bollate e banche. Missuto, da anni, chiede che si possa arrivare ad una decisione sulla vicenda della propria azienda. Ancora oggi, non c’è stato un pronunciamento sui crediti non ottenuti. Le ripercussioni dovute alla flessione dell’attività ci sono state sull’investimento per il sito produttivo di contrada Sabuci, avviato sul territorio locale. Missuto attende di avere un riscontro dalle istruzioni. Si è pubblicamente rivolto alla procura, al presidente del tribunale, al prefetto di Caltanissetta e ancora al presidente della Repubblica e al ministro della giustizia.