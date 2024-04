Accademia di Arti Sceniche protagonista nel concorso Etna Dance di Misterbianco

Gradino più basso del podio invece per Angelica Gentili nella categoria hip hop senior solista, riservata alle atlete under 17. Per lei anche una borsa di studio direttamente consegnata dal giudice, grazie al quale potrà partecipare al Flava Camp 2024, evento che avrà luogo in Calabria. Per quanto riguarda la categoria contemporaneo under 17, quarta posizione in graduatoria per Simona Chirdo e borsa di studio anche per lei.