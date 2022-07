Accalappiamento e custodia cani, approvato progetto gara: somme per un milione di euro

Gela. Il progetto approvato, per avviare la procedura di gara, avrà una durata di due anni. Per l’affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi o abbandonati, è prevista una spesa complessiva di circa un milione di euro, suddivisa nelle due annualità. La giunta ha approvato la proposta, presentata dal settore ambiente, con il dirigente Fabio Filippino. Attualmente, il servizio è in proroga. Anche negli ultimi mesi, non sono mancati gli avvistamenti di branchi di cani randagi, con relativi timori e polemiche. Inizialmente, il servizio era stato parametrato su un costo, per singolo cane, di 2,50 euro. Dopo una nota di risposta del settore bilancio, legata alla copertura finanziaria, le cifre sono state riviste, con un costo ridotto a 1,82 euro.