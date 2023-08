“Acceleriamo su programma”, Catania: “Nessun Greco bis, faremo proposta per candidato sindaco”

Gela. Il centrodestra locale, senza troppi giri di parole, punta al governo della città. Le amministrative del prossimo anno sono viste come un traguardo da raggiungere e tagliare per primi. L’alleanza si è già presentata, aperta anche ai renziani di Italia Viva e ai centristi di “Noi moderati”. Sicuramente, c’è la volontà dei partiti che sono la base di riferimento dell’area, a cominciare dai meloniani di Fratelli d’Italia. “Da settembre, come partito locale – dice il parlamentare Ars Giuseppe Catania – intensificheremo gli incontri interni per il programma. Ci sarà un’accelerazione anche rispetto al confronto con gli alleati. Il centrodestra allargato? E’ uno schema già sperimentato in altre zone italiane, con Italia Viva che ha condiviso punti programmatici. La base di tutto e la prova del nove rimangono gli obiettivi programmatici. Se ci sono forze che li condivideranno, anche se esterne alla coalizione, che ben vengano. Non ci sono preclusioni salvo che per quei partiti o gruppi dichiaratamente di sinistra”. Catania conferma comunque che il lavoro sulla coalizione ha come punto di partenza “i partiti di centrodestra”. Il parlamentare Ars sembra piuttosto convinto che il progetto potrà attirare anche partiti attualmente impegnati nel progetto Greco. “L’Mpa? Penso che progressivamente prenderà le distanze dalla giunta Greco – continua – gli autonomisti, che ritengo debbano stare in un progetto di centrodestra, faranno tesoro delle tante manchevolezze di questa amministrazione comunale”. Se per gli autonomisti non sembrano esserci veti particolari, così non è invece rispetto ad altre ipotesi come quella di un Greco bis. “Non ci sono le condizioni, per quanto ci riguarda, per ipotizzare che il centrodestra possa sostenere un Greco bis. Noi lo escludiamo – precisa Catania – e penso che sia la posizione anche degli altri gruppi dell’alleanza”.