Accessi non autorizzati allo Sdi, per l’accusa lui voleva dati dell’ex: in aula forze dell’ordine

Gela. Per le difese, che hanno portato in aula due appartenenti alle forze dell’ordine come testimoni, gli accessi al sistema Sdi sarebbero stati legittimi, legati ad attività di servizio dell’imputato. E’ proprio un loro collega a rispondere a processo di presunte violazioni dovute a dati acquisiti dal sistema. Per i pm della procura, avrebbe fatto accesso, quattro volte, in un’unica giornata, per carpire dati e informazioni dell’ex moglie, dei suoi familiari e di conoscenti. Secondo i legali di parte civile che li assistono, gli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Giuseppe Messina, quanto accaduto con quelle informazioni sarebbe da collegare ad altre vicende che riguardano l’imputato, emerse a seguito di denunce dell’ex consorte. Una connessione che invece i difensori respingono. Gli avvocati Salvo Macrì e Luigi Cinquerrui hanno insistito su questo punto. Già nelle scorse udienze, ha testimoniato l’ex moglie descrivendo situazioni di vita coniugale assai tese e il presunto tentativo dell’ex di acquisire dati e informazioni per danneggiare lei, i suoi familiari e diversi conoscenti.