Accusati di furto di ferro, due arrestati in contrada Priolo: sono ai domiciliari

Gela. Sono stati fermati in contrada Priolo, non lontano dal cavalcavia del tratto di strada ferrata, crollato sulla linea Niscemi-Caltagirone. Daniele Nocera e Cristian Marino sono stati arrestati dagli agenti di polizia, con l’accusa di aver cercato di rubare materiale ferroso. Questa mattina, si sono presentati davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto, come chiesto dalla procura. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari. Le difese escludono che abbiano cercato di portare via materiale dal tratto ferroviario. Gli agenti di polizia li hanno fermati in quella zona.