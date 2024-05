Acqua e disagi, in via Achille Grandi difficoltà enormi da circa tre mesi

Gela. I disagi idrici in città sono una costante e come abbiamo riportato in questi giorni le segnalazioni arrivano da diverse zone. Ieri, abbiamo riferito di situazioni di emergenza in via Socrate così come in altre aree del perimetro urbano. In via Achille Grandi c’è chi non riesce ad avere forniture regolari da almeno tre mesi. L’unica soluzione è affidarsi alle autobotti private con costi ulteriori.