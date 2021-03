Acqua invade strade a Spinasanta, forse una perdita dalle vasche di Caltaqua

Gela. Un fiume d’acqua, nel primo pomeriggio di oggi, si è riversato in una delle aree rurali di Spinasanta, a poca distanza dalle vasche di accumulo di Caltaqua. L’acqua, in pochi minuti, ha invaso le strade, già in condizioni decisamente precarie, ma anche diversi terreni. Chi opera nella zona, ritiene che si possa trattare proprio di acqua rilasciata dalle vasche del sistema gestito da Caltaqua. Sarebbe uno spreco enorme, in un periodo di altri disservizi in città, al punto che lunedì il cda dell’Ati ha disposto nuove verifiche, su richiesta del sindaco Lucio Greco, da settimane arrivato allo scontro a distanza con i manager di Caltaqua.