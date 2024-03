Acque reflue, tavolo in Regione: Greco, “progetto fattibile, ci sono tutte le condizioni”

Gela. Il progetto è fattibile e tutte le parti al tavolo ne hanno preso atto. E’ emerso oggi durante la riunione convocata a Palermo, con al centro il ciclo delle acque reflue. Su richiesta del sindaco Lucio Greco, all’assessorato regionale all’energia è stato effettuato un approfondimento in presenza dei riferimenti di Caltaqua, Eni, Consorzio di bonifica, Asi e Irsap. C’erano inoltre una delegazione di agricoltori e l’imprenditore Francesco Giardina che opera nel settore, con il sistema che garantirebbe di affinare le acque reflue. Sarebbe questa la soluzione per sanare le tante mancanze delle dighe locali e gli effetti di una siccità che si fa sentire su produttori ed economia cittadina. “A breve, sarà definito un piano con i costi complessivi del sistema e quelli di gestione – spiega Greco – i costi comunque sono assai contenuti e il sistema può dare acqua alle aree rurali, attenuando notevolmente l’emergenza”. Sia il decreto attuativo, che consente l’uso delle acque reflue affinate, sia l’attuale stato di emergenza per la siccità in atto, sono fattori decisivi per accelerare le procedure. “Ci sono punti che sono rimasti aperti – aggiunge il sindaco – ci sarà un nuovo tavolo. Sicuramente, non entriamo nella questione della gestione del sistema di depurazione, attualmente di Eni Rewind. Dovrebbe subentrare Caltaqua. Intanto, c’è l’esigenza primaria di dare acqua alle campagne”.