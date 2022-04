Ad un passo dal salto di categoria, Gela Calcio contro Riesi

Gela. Concluso il campionato in seconda posizione con 48 punti e con un punto di distacco dalla capolista, il Gela Calcio domenica potrà essere promosso in Prima categoria se riuscirà a battere il Riesi in finale play off. Il distacco, piuttosto ampio sulla quinta in classifica, l’Atletico Villalba, ha catapultato la squadra di mister Nassi direttamente all’ultimo atto degli spareggi promozione. Ad un passo dalla conquista del salto in Prima categoria, il Gela Calcio scenderà in campo contro il Riesi, terzo in classifica con 39 punti, già battuto dai biancoazzurri in entrambe le giornate di andata e ritorno del campionato. “Ci siamo sempre allenati con grande determinazione e professionalità e i ragazzi sono pronti a disputare la finale play off – dichiara il mister, Maurizio Nassi – Abbiamo battuto il Riesi sia all’andata che al ritorno, ma ovviamente la partita play off è una partita secca e non possiamo sapere come andrà. Noi siamo consapevoli della nostra forza e abbiamo voglia di prenderci questa promozione che ci è mancata per un punto”.