Aggressione e spari contro un’abitazione, giudizio immediato per i due coinvolti

Gela. L’indagine si è sviluppata intorno ai fatti dello scorso maggio, quando in poche ore si verificò un’aggressione in via Bevilacqua, seguita da colpi di arma da fuoco, contro un’abitazione di via Annibal Caro. I pm della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i due coinvolti, si tratta del quarantenne Crocifisso Di Gennaro e del trentacinquenne Benedetto Giuseppe Curvà. In base a quanto ricostruito dai carabinieri e dai magistrati della procura, sarebbe stato Di Gennaro, spalleggiato da un minore, a tentare di investire Curvà, che era in sella ad uno scooter. Sarebbe stato anche colpito, con una pesante catena di ferro. Inizialmente, a Di Gennaro fu contestato il tentato omicidio, anche se il riesame ha rivisto, con gli estremi delle lesioni aggravate, anche dalla premeditazione. Davanti al gip, difeso dagli avvocati Giacomo Ventura e Davide Limoncello, il quarantenne diede la sua versione dei fatti, escludendo che ci sia stata un’aggressione premeditata. E’ attualmente ai domiciliari. Per Curvà, invece, l’accusa di tentato omicidio è stata confermata, nonostante il gip, negli scorsi giorni, gli abbia concesso i domiciliari (monitorato con il braccialetto elettronico), a seguito di istanza della difesa, sostenuta dall’avvocato Giovanni Lomonaco. Per gli investigatori, sarebbe stato il trentacinquenne a sparare contro un’abitazione di via Annibal Caro, forse per ritorsione. Avrebbe rischiato di colpire una ragazza, che vive nell’immobile.