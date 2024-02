Agorà, verso nuovi confronti interni: contatto tra Di Paola e Azione, ci sarà un incontro

Se ce ne saranno i presupposti, l’agorà potrebbe allargare i confini, creando spazio per i calendiani che ormai non si rivedono più nello sviluppo politico del progetto amministrativo del sindaco Lucio Greco. Il gruppo di Azione, tra le altre cose, ha sempre mantenuto contatti istituzionali e consiliari con i civici di “Una Buona Idea” e sui progetti non sono mai mancati i confronti con i grillini, altro tassello importante lungo una via che Di Paola vorrebbe concretizzare, con candidato e squadra di governo, entro fine mese. L’apporto di Azione potrebbe diventare significativo, in un’ottica di lungo periodo e per una programmazione, politica e amministrativa, non finalizzata solo alle prossime urne elettorali.