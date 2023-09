“Agricoltura e dighe? Da Cascino solo campagna elettorale”, Incardona: “Da lui il nulla sul tema”

L’esponente pro-Greco ribalta il fronte e chiama alle proprie responsabilità sia Cascino che la Dc. “Mi chiedo invece cosa ha fatto e proposto il collega Cascino in questi quattro anni proprio per le dighe e di conseguenza per il comparto agricolo, atteso che lui stesso è membro della commissione ambiente ed ecologia che è quella competente a trattare le problematiche con l’assessorato regionale che è proprietario delle dighe. Sicuramente Cascino – conclude l’assessore – verrà ricordato per quello che non ha fatto per il comparto agricolo, se non per qualche intervento di sfogo pre-campagna elettorale. Lo invito invece a coinvolgere il suo partito che è al governo regionale nelle vicende della città, piuttosto che cercare argomenti solo da competizione elettorale”. Dopo l’uscita dalla giunta anche i cuffariani hanno scelto la linea dura verso l’amministrazione e sull’agricoltura in emergenza atavica si muovono importanti interessi dell’intera comunità.