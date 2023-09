Aias, “Asp non rispetta gli impegni”: si fermano le attività riabilitative

Inoltre, da Aias fanno sapere che fino ad oggi “per senso di responsabilità” le attività sono andate avanti per non interrompere il percorso terapeutico degli utenti. “Resta il rammarico che una struttura come quella locale, unica nel territorio sud della provincia, non possa operare a pieno regime essendo comunque in grado di erogare prestazioni in favore di 95 utenti a domicilio, 40 in seminternato e 114 ambulatoriali, così come previsto dal decreto di accreditamento regionale”, si legge in una nota rilasciata dalla sezione locale. Ancora una volta Aias si trova in difficoltà per impegni non onorati in questo caso da Asp, che ha già un lungo elenco di disservizi a livello cittadino.