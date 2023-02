Aias, dopo l’incendio solidarietà bipartisan: FdI, FI e PeR con l’associazione

Anche sul fronte politico opposto si dà atto del bisogno di rispondere in modo fermo contro azioni di questo tipo. “L’incendio ai mezzi dell’Aias non e’ solo un attacco ad una associazione sempre dedita al sociale e a garantire il servizio per disabili in città. E’ un attacco vile, che colpisce i più deboli, privandoli di servizi essenziali e indispensabili. Il laboratorio Progressisti e rinnovatori – dice Miguel Donegani – esprime totale vicinanza e solidarietà all’Aias e ai suoi gestori e a tutte le famiglie che si sentono oggi più sole e con servizi in meno. Si concretizzi nell’ immediato un aiuto concreto delle istituzioni”.