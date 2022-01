Al via la stretta con il super green pass, anche in città esercenti dovranno adeguarsi

Gela. E’ partita da oggi la stretta sulla certificazione verde rafforzata. Le nuove misure annunciate dal governo Draghi lo scorso 24 dicembre prevedono l’estensione delle categorie commerciali cui sarà possibile accedere solo in possesso del tanto dibattuto Super Green Pass, ottenibile mediante vaccinazione o guarigione da Covid e non più grazie al solo tampone con esito negativo.

Se fino a ieri era possibile usufruire dei servizi all’aperto senza esibire nessun certificato, da oggi diventa obbligatorio sia all’interno che all’esterno per le consumazioni presso bar e ristoranti, ma anche per piscine, centri benessere, strutture sportive in genere e tutti i mezzi di trasporto, esclusi i viaggi internazionali.

Alcune categorie si sentono penalizzate rispetto ad altre, il green pass a molti utenti non piace e il numero dei clienti è in forte calo, con la conseguenza di aggravare una già difficile situazione, come sta accadendo anche in città.