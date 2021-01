Alabiso, “che fine hanno fatto i buoni spesa per gli indigenti? Nessuno li ha ricevuti”

Gela. Troppi ritardi nelle procedure che avrebbero dovuto consentire a tante famiglie in difficoltà economica di ricevere i buoni spesa, previsti da Palazzo di Città. Ad oggi, però, tanti non li hanno mai ricevuti né gli è stato notificato un eventuale diniego. A chiedere che si faccia luce è il consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso. “Che fine hanno fatto i buoni spesa? Se lo chiede tutta quella fetta di popolazione che ha inoltrato la domanda e che, dopo più di un mese, non conosce ancora l’esito. Sono molte le famiglie che speravano di ottenere i buoni per poter, in tempo di Covid e restrizioni – dice – imbandire la tavola durante le festività natalizie, come molte altre famiglie più fortunate. Spesa che è stata ed è tutt’ora negata per la lentezza nel visionare le domande e stilare una graduatoria degli aventi diritto”. Il consigliere non punta a denunciare responsabilità politiche, ma perlomeno chiede che il settore servizi sociali concluda le procedure.