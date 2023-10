Alla Roma Costruzioni il Premio Ambasciatori Nazionali

Roma. “Sono onorato e grato per il riconoscimento ricevuto. È motivo di lode per me e per la Roma Costruzioni aver contribuito ad oggi con il nostro impegno quotidiano alla crescita del Paese”.

Con queste parole Giuseppe Romano ieri sera, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, ha ritirato insieme al project manager Andrea Romano il Premio Ambasciatori Nazionali, riservato alle realtà imprenditoriali che si sono distinte nelle azioni e nelle politiche aziendali illuminate.

La prestigiosa iniziativa è stata promossa dall’associazione Liber, da anni impegnata nella valorizzazione del merito italiano, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna.

“Continueremo a fare del nostro meglio – ha proseguito Romano – in nome del principio di legalità che ci identifica e nel rispetto dell’ambiente, da sempre una nostra priorità. Dedico questo premio alla Roma Costruzioni: un’azienda, una squadra, una famiglia prima di tutto”.

Presenti nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, tra gli altri, il Prefetto Claudio Sgaraglia (Capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali al Ministero dell’Interno), il Cons. Donato Luciano (Vicecapo di Gabinetto vicario al Ministero della Cultura), il Prefetto Laura Lega (Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al Ministero dell’Interno).