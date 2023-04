Allaccio abusivo alla rete elettrica, in appello cadono contestazioni mosse a tre imputati

Gela. In primo grado era arrivata la condanna per furto di energia elettrica. Nel corso di controlli effettuati all’interno di un’abitazione, anche alla ricerca di droga, vennero individuati degli allacci abusivi alla rete. Per il trentaduenne Francesco Scicolone (che ha precedenti penali) e per due familiari ci fu la decisione del giudice del tribunale locale.