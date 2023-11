Altre verifiche su variazioni, in municipio attesa per dirigente: bilancio obiettivo a lunga scadenza

Gela. Con il dissesto dell’ente comunale ormai solo da comunicare ufficialmente alla Corte dei Conti e al ministero, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della delibera, sul tavolo della giunta ci sono ancora parecchie priorità finanziarie. La scorsa settimana sembrava poter essere quella buona per vagliare le molte variazioni di bilancio a garanzia dei progetti. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori, in “tappe” precedenti, le hanno dovute ritirare nonostante fossero approdate all’assise civica. Pure in questo frangente, l’amministrazione si muove con molta cautela e sta attendendo riscontri da esperti ai quali ha sottoposto gli atti. Potrebbe volerci qualche giorno in più. Intorno alle variazioni di bilancio, essenziali in una fase di crisi conclamata dell’ente, ci sono già state non poche visioni discordanti e la posizione dei revisori dei conti ha fatto maturare riflessioni anche piuttosto preoccupate. In municipio, sarà un fine d’anno tutto contornato dai risvolti della crisi finanziaria e del relativo dissesto. Gran parte dell’itinerario da seguire verrà dettato dagli organi di controllo e dalla commissione straordinaria di liquidazione, che si insedierà proprio sulla scia del dissesto. Sembra piuttosto difficile, inoltre, che si possa ipotizzare, in tempi brevi, la definizione di un bilancio di previsione 2023-2025. L’anno che verrà si aprirà di fatto senza strumenti finanziari e con la necessità di procedere almeno in dodicesimi. Il percorso che inizierà con il dissesto dovrà essere finalizzato da un bilancio stabilmente equilibrato, passaggio finale di un tragitto complesso e che gli stessi uffici finanziari del Comune stanno studiando con attenzione.