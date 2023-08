Ampliamento vasche Timpazzo, Di Stefano: “Sindaco e assessore si attivino anche su compensazioni”

“È evidente che l’ampliamento delle vasche sarebbe ammissibile qualora fossero utilizzate solo dal nostro Comune e al massimo da quelli appartenenti alla Srr. Si dovrà coniugare una reale programmazione che porti la differenziata dei Comuni sopra il 90 per cento con politiche di economia circolare e di risparmio per il cittadino. Solo allora la procedura già in essere non potrà che vederci favorevoli ma se così non dovesse essere e se l’ampliamento delle vasche dovesse trasformarci in un centro di accoglienza dei rifiuti di tutta la Sicilia, è evidente che non sarebbe una scelta ammissibile e faremo le barricate. La fase tecnica nella quale la procedura di ampliamento si trova – precisa Di Stefano – assegna oggi al sindaco e all’assessore al ramo un termine congruo per fare le dovute osservazioni e chiedere i dovuti chiarimenti nonché per fare le necessarie proposte. In politica, la storia ci insegna che prevenire il peggio è certamente meglio che sopportarlo e l’ipotesi di diventare una vera discarica per tutti i siciliani ci mette in allarme e non poco. Ci auguriamo quindi che sindaco e assessore accendano i riflettori sul tema e già in sede di conferenza dei servizi chiedano e stavolta ottengano, intanto che le vasche in via di ampliamento siano ad uso esclusivo del territorio scongiurando l’ipotesi di trasformarci in un centro di accoglienza dei rifiuti di tutta la Sicilia. Sostengano il riconoscimento delle compensazioni così come richiesto dal consigliere Luigi Di Dio in uno degli ultimi question time. Tutto ciò perché è questo il momento di chiederle”.