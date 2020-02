Anche reparto urologia depotenziato, Trainito: “Dare dignità all’ospedale ora convocare manager Asp”

Gela. Anche il reparto di urologia dell’ospedale Vittorio Emanuele sembra andare verso un inesorabile depotenziamento, a vantaggio del Sant’Elia di Caltanissetta. Come denunciato ieri da questa testata, le consulenze verranno garantite dal nosocomio nisseno. “Ancora una volta questa direzione sanitaria dell’Asp dimostra di non avere nessuna intenzione di dare dignità al nostro ospedale – dice il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito – un nosocomio che si trova in uno stato di abbandono totale”. Trainito parla anche a nome della commissione che presiede e che sta svolgendo un monitoraggio sulle carenze sanitarie, non solo in ospedale. “La commissione sanità che presiedo ha già stilato un documento nel quale denuncia le precarie condizioni del pronto soccorso, la mancanza dei posti letto e di personale medico – aggiunge – Gela deve essere al centro della nostra provincia, la priorità su tutto, perché ha un bacino di utenti che è il doppio rispetto al nord della provincia e che destina i servizi sanitari anche a Comuni vicini come Butera, Niscemi, Riesi e Mazzarino”.