Ancora quantità enormi di rifiuti indifferenziati sparsi in città, Impianti interviene: “Più controlli”

Gela. Troppi rifiuti indifferenziati abbandonati senza osservare le fasce di raccolta. Emerge dai primi dati stilati da Impianti Srr, la società in house che ha da poco avviato il servizio rifiuti in città. Ieri si è provveduto, oltre alla raccolta porta a porta dell’indifferenziato, a ripulire parte della città dagli abbandoni. Dall’attività iniziale, a fine pomeriggio sono state raccolte quasi 85 tonnellate di indifferenziato a conferma del fatto che in passato i quantitativi che arrivavano al Tmb a Timpazzo erano esclusivamente quelli del porta a porta. “Abbiamo iniziato il servizio con una percentuale di raccolta differenziata al 53 per cento e venerdì avevamo raggiunto già dopo quindici giorni la sorprendente percentuale del 67 per cento. Purtroppo – dice l’amministratore di Impianti Giovanna Picone – la sola giornata di ieri ha fatto scendere la percentuale al 62 per cento e questo perché alcuni soggetti hanno operato numerosi abbandoni selvaggi che deturpano la città. Occorre, dunque, accelerare nel posizionamento delle telecamere e nei controlli. Per questo è necessario sollecitare l’amministrazione che deve collaborare attivamente con Impianti”. Troppa indifferenziata sparsa in strada fa aumentare i costi del conferimento.