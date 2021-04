Ancora ritardi all’urbanistica, ora settore a Cosentino: “manutenzione” per Collura

Gela. Il settore urbanistica del Comune, da mesi, è al centro di tante polemiche e di lamentele, anche pesanti, mosse da operatori e professionisti. Ci vogliono mesi, fanno sapere alcuni tecnici, anche per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica. Anche in consiglio comunale, la grillina Virginia Farruggia ha lamentato evidenti carenze di personale, anche se l’assessore Giuseppe Licata ha parlato di nuovi innesti per dare più servizi. Nelle ultime settimane, gli uffici hanno anche dovuto sostenere una sorta di fase di transizione. L’incarico affidato al dirigente Orazio Marino è scaduto e il sindaco Lucio Greco, con una propria determinazione, ha deciso di affidare il settore, ad interim, al dirigente Grazia Cosentino, che già si occupa del settore ambiente. Nel tentativo di snellire le fasi di progettazione e cercare di non perdere finanziamenti, l’amministrazione comunale, da poco, ha varato alcune modifiche organizzative tra gli uffici del settore lavori pubblici. Una struttura dovrebbe occuparsi solo di progetti e “grandi opere”, altri uffici invece saranno destinati alla “manutenzione urbana”. E’ stata “congelata” una prima nomina, quella del funzionario Salvatore Lombardo, che inizialmente era stato individuato per guidare gli uffici del nuovo settore “manutenzione urbana”. L’analisi di alcune pronunce giurisprudenziali ha stoppato la scelta.