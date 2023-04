Approvato regolamento sui ripristini stradali, stretta per le aziende dei sottoservizi

Dodici sì hanno permesso di approvare l’atto che pare destinato a rivedere in maniera quasi totale la disciplina sulle manomissioni e i ripristini. Gli interventi lungo le arterie stradali della città sono ormai all’ordine del giorno e i mini cantieri si susseguono ma senza la necessaria accuratezza. Se per le aziende si dispongono obblighi consistenti, per gli utenti i vincoli burocratici vengono semplificati. Le procedure di allaccio saranno decisamente più rapide. Sono questi gli aspetti principali che emergono e che la commissione affari generali ha voluto riassumere nel regolamento. Adesso, le aziende non potranno trascurare gli obblighi, pena sanzioni onerose e non solo.