Area crisi e accordo di programma, interrogazione Lorefice: “Dopo 5 mesi nessun rinnovo”

Il senatore passa in rassegna tutte le fasi di un iter, quanto mai complesso. In commissione industria, a sua volta, ha lavorato sul dossier dell’area di crisi, richiedendo un impegno ulteriore al governo Draghi. Grandi risvolti non ce ne sono stati e l’iniziale accordo di programma è andato incontro a scadenza, nell’ottobre dello scorso anno. Per questa ragione, si è posta l’esigenza di ripartire con la procedura e il senatore conferma che il governo ha adeguato la normativa per favorire l’accesso ai finanziamenti anche per aziende che abbiano disponibilità iniziali meno ampie. Aveva però già dichiarato che si sarebbe aspettato risposte sicuramente più celeri, che per ora mancano. A conclusione dell’interrogazione chiede inoltre “quali altre azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risollevare il territorio gelese, già duramente colpito dalla crisi industriale e ormai allo stremo”.