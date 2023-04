Area crisi, operai senza misure a sostegno: sarà trasmessa nota a prefettura, Regione e ministero

Gela. Del tavolo sulle misure a sostegno dei lavoratori rimasti fuori dal ciclo produttivo locale, anche a seguito della riconversione della fabbrica Eni, abbiamo riferito nelle scorse ore. Su richiesta dei segretari del settore metalmeccanico, questa mattina il sindaco Lucio Greco ha incontrato i referenti di Fiom, Fim e Uilm e i senatori grillini Pietro Lorefice e Ketty Damante. I segretari Orazio Gauci, Alessio Pistritto e Nicola Calabrese, già in prefettura avevano sottolineato che le coperture per l’area di crisi escludono almeno tredici operai, rimasti senza occupazione e senza ammortizzatori sociali. Per loro la ricollocazione appare piuttosto improbabile. “Non vanno lasciati indietro”, hanno ripetuto questa mattina sindacati e parlamentari. Il sindaco Lucio Greco inoltrerà una comunicazione ufficiale alla prefettura, alla Regione e al ministero. Dovrebbe essere l’inizio del percorso per integrare la normativa che al momento esclude i lavoratori dell’area di crisi locale.