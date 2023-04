Area di crisi, operai tagliati fuori dalle misure di tutela: “Serve iniziativa legislativa”

I rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm, Orazio Gauci, Nicola Calabrese e Alessio Pistritto, hanno chiesto alla politica un intervento concreto. Entrambi i senatori grillini, lo scorso febbraio avevano presentato degli emendamenti al decreto “Ilva” per riattivare la mobilità in deroga destinata ai lavoratori delle aree di crisi siciliane, Gela e Termini Imerese. La strada, anche per i tredici operai, è ancora quella dell’intervento legislativo.

Un’azione immediata è fondamentale per restituire garanzie ad operai che allo stato non possono rientrare nel circuito produttivo. La scorsa settimana, due lavoratori ex indotto, che rientrano nel bacino di disponibilità, hanno protestato davanti ai tornelli della raffineria Eni. I sindacati dei metalmeccanici, proprio sulle misure a garanzia degli operai, hanno inizialmente avviato interlocuzioni con la prefettura. Serve però un intervento della politica e il sindaco Greco ha convocato tutte le parti. L’area di crisi, ancora oggi, si conferma un terno al lotto, sia per gli investimenti che per l’occupazione.