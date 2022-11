“Argo-Cassiopea”, attesa per l’avvio dei cantieri: Castania: “forte attenzione dell’azienda”

Gela. La fase autorizzativa in capo al Comune è stata conclusa a fine settembre, con il rilascio del provvedimento unico. Il progetto “Argo-Cassiopea”, tra i più importanti per nuove fonti di approvvigionamento di gas, adesso dovrebbe iniziare a prendere forma, con l’avvio dei primi cantieri. “Gli incontri routinari con l’azienda stanno proseguendo – dice il segretario Uiltec Maurizio Castania – l’azienda sta dimostrando di voler dare centralità a Gela e c’è forte attenzione. L’ultima autorizzazione, sulla quale comunque traspare molta fiducia, è quella dell’Unmig di Napoli. L’Autorità portuale della Sicilia occidentale, con il presidente Pasqualino Monti, ha svolto un’attività istruttoria importante, anche rispetto al lato autorizzativo”. Per diversi mesi, nella fase finale del percorso legato ai permessi, i sindacati hanno chiesto massima celerità, consci dell’importanza anche occupazionale dei cantieri di “Argo-Cassiopea”. Novembre potrebbe essere un mese cruciale, proprio per l’inizio dei primi consistenti lavori, con i cantieri edili. “L’azienda ha proceduto agli appalti – dice ancora Castania – noi riteniamo che si debba iniziare prima possibile. Fine anno? E’ troppo tardi. Se ci sono tutte le condizioni, i cantieri vanno avviati da subito”. Castania e i segretari di Filctem e Femca, Gaetano Catania e Francesco Emiliani, hanno partecipato a più tavoli con l’azienda, anche rispetto alle prospettive di “Argo-Cassiopea”, progetto che dovrebbe entrare in piena produzione nel 2024 e che rappresenta l’impegno finanziario maggiore di Eni, almeno rispetto a quanto venne disposto con il protocollo d’intesa del 2014. L’amministrazione comunale, a sua volta, ha voluto che la fase dei permessi venisse completata prima possibile.