“Argo-Cassiopea”, attività preliminari: autorizzati rilievi e monitoraggio ambientale

Allo stesso tempo, sempre attraverso un’autorizzazione della capitaneria di porto locale, verranno condotte operazioni a mare per rilievi “geofisici e gradiometrici” nell’area marina interessata dalle infrastrutture del progetto “Argo-Cassiopea”, portato avanti da Enimed e che ormai da tempo è diventato importante nella geografia degli approvvigionamenti nazionali di gas. I rilievi, in questo caso, sono affidati alla “Socotec srl” e proseguiranno almeno fino al prossimo febbraio. I vertici di Eni hanno più volte indicato il 2024 come periodo per l’avvio della produzione di gas tramite i campi “Argo-Cassiopea”. La fase autorizzativa è stata molto lunga e complessa, per quello che è l’investimento maggiore previsto nel protocollo d’intesa del 2014. I lavori nei cantieri del progetto dovrebbero partire, per gran parte, nei prossimi mesi. A livello comunale, per il rilascio delle autorizzazioni sono state indicate prescrizioni per la tutela ambientale e il risanamento, che a breve dovrebbero essere oggetto di un tavolo di confronto.