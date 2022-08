“Argo-Cassiopea”, sindacati chiedono incontro ad Enimed: giorni decisivi per ultimo ok

Gela. L’attesa è per il provvedimento autorizzativo del Comune. L’ente si deve pronunciare sulle opere a terra, per la fase due del progetto “Argo-Cassiopea”. Lo scorso anno, il dirigente Emanuele Tuccio e i tecnici del Suap avevano già rilasciato una prima autorizzazione per gli interventi strettamente preliminari, correlata dalle prescrizioni da osservare minuziosamente, anzitutto a livello ambientale. Enimed, che coordinata il maxi investimento sul gas, ha di recente chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima sull’area, con istanza all’Autorità portuale della Sicilia occidentale, per un periodo di dodici anni. I sindacati continuano a monitorare tutte le fasi di un iter assai lungo, di fatto partito con il protocollo di intesa del 2014. Ritengono sia fondamentale chiudere in tempi rapidi, per avviare i veri e propri cantieri. Per sindacati e lavoratori sarebbero “ossigeno”, così spiega il segretario provinciale della Uiltec Maurizio Castania. Le organizzazioni del settore hanno avanzato richiesta di incontro all’amministratore delegato Enimed, Emiliano Racano. “Stiamo seguendo anche gli ultimi aggiornamenti, dei quali siamo venuti a conoscenza tramite la stampa – aggiunge Castania – ma vogliamo verificare direttamente con l’azienda. Far partire i cantieri significherebbe dare respiro all’indotto ma anche al diretto e più in generale all’intero comparto locale up stream”. Una scelta, quella di richiedere l’incontro all’amministratore della società di Eni, condivisa dalla Uiltec insieme alla Filctem e alla Femca. Se ne dovrebbe riparlare dopo la pausa estiva.