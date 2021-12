Aria natalizia anche in carcere, i fioristi donano Stelle di Natale ai detenuti

Gela. Atmosfera natalizia anche in carcere. L’iniziativa è dei fioristi di Gela, in accordo con il cappellano della Casa Circondariale di Contrada Balate fra’ Emanuele Artale. Offerte le Stelle di Natale come dono per i detenuti del carcere. Questo semplice ma importante gesto di solidarietà, dimostra la sensibilità e l’attenzione dei fioristi verso coloro che per varie ragioni sono lontani dalle proprie famiglie e private della loro libertà.

L’iniziativa dal titolo “colora la vita” ha lo scopo di abbellire non solo la struttura penitenziaria, ma nello stesso tempo infondere calore e coraggio nell’animo umano dei detenuti e del personale che opera all’interno della struttura carceraria.