Armi, diverse indagini in corso: nel fine settimana accertamenti dopo un inseguimento

Gela. Sono in pieno svolgimento le indagini avviate dagli inquirenti rispetto agli ultimi fatti, che hanno alzato il livello di allerta. Solo la scorsa settimana, il pestaggio del ristoratore Daniele Borchio, con i carabinieri che hanno avviato approfondimenti e verifiche, coordinati dai pm della procura. Sono diversi gli incendi che hanno distrutto automobili, compresa l’Audi del consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Sono soprattutto le armi a preoccupare. Anche nel recente passato la procura ha sollevato la questione. Ci sono troppe armi, che spesso finiscono nella disponibilità di chi agisce per intimidazioni e danneggiamenti. Sembra inoltre che su questo fronte, ci siano ulteriori indagini, legate al sequestro di almeno un fucile. Pare che i poliziotti siano riusciti a recuperarlo, dopo che due (probabilmente giovani) hanno forzato un posto di blocco, nel fine settimana. Si sarebbe innescato un inseguimento. I due avrebbero cercato di far perdere le loro tracce, pare in sella ad uno scooter. Da quello che emerge, avrebbero deciso di non fermarsi all’alt impostogli proprio perché erano in possesso di armi. Non è da escludere che oltre al fucile avessero anche una pistola. Ci sarebbero indagini in atto.