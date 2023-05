Arresti convalidati, due giovani ai domiciliari: sono accusati di un furto ad Agrigento

Gela. Gli arresti sono stati convalidati. I due giovani fermati dagli agenti di polizia con l’accusa di aver messo a segno un furto in un’abitazione ad Agrigento, questa mattina, si sono presentati davanti al gip del tribunale locale. Entrambi hanno precedenti penali. Rocco Grillo, difeso dal legale Davide Limocello, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una decisione analoga a quella di Michael Costarelli, rappresentato dal legale Filippo Spina. Quest’ultimo, però, ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo la propria responsabilità. Il colpo, in base a quello che hanno ricostruito i poliziotti, è stato concretizzato in un’abitazione di Agrigento. I due sono stati individuati già dagli agenti agrigentini. I poliziotti locali, a loro volta, hanno atteso il rientro in città degli indagati e li hanno fermati mentre erano a bordo di un’auto.