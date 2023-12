“Arrivano conferme su dimensionamento scolastico”, Scerra: “Danni enormi e criterio territoriale saltato”

Gela. “Un insuccesso clamoroso e a risentirne saranno alunni e famiglie”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra insiste sul dimensionamento scolastico. “Ormai, manca solo l’ufficialità – spiega – arrivano conferme sul fatto che l’istituto “Sturzo” sarà smembrato. Gli indirizzi tecnici andranno con il “Morselli” e quelli professionali, invece, con il “Majorana”. Non solo, il secondo circolo didattico andrà con la “Romagnoli” mentre la “Capuana” con la “San Francesco”. Ancora una volta, la superficialità dell’amministrazione e l’incompetenza del sindaco e dell’assessore al ramo fanno saltare il criterio territoriale. Per garantire pochi soggetti, si arreca un danno enorme alla comunità. Non si capisce che senso abbia, ad esempio, avere due istituti nel raggio di cinque metri, la “Quasimodo” e la “Verga”. Cosa c’entra l’istituto “Giovanni XXIII” di Settefarine con Macchitella?”. Scerra, componente della commissione consiliare istruzione, già negli scorsi giorni aveva lanciato l’allarme su un dimensionamento scolastico fortemente penalizzante per tanti istituti. “Ci sono dirigenti, con i quali mi sono confrontato, veramente insoddisfatti e delusi”, aggiunge il consigliere FdI.