Arte e censura, c’è Iudice nella mostra al “Vittoriale”: esporrà fino al prossimo anno

Un tema che Iudice ha spesso affrontato anche in interventi pubblici. “La censura è cronaca – commenta Langone – un fenomeno che digitale e correttezza politica hanno rilanciato e oggi si rivela in espansione in ogni parte del mondo e in ogni ambito culturale. Pertanto ‘I censurati’ è mostra di urgente attualità: espone i nudi recenti, censurati o comunque censurabili, dei migliori artisti italiani viventi che si sono cimentati con tale classicissimo genere, per motivi pratici soprattutto pittori, ma non manca una scultura. Ospitata dal Vittoriale, è irresistibile la tentazione di immaginare cosa ne avrebbe pensato D’Annunzio. Gli sarebbe piaciuta, ne sono certo, perché questa è l’arte del Piacere in contrapposizione al moralismo dilagante non soltanto nei social ma nella società tutta”.