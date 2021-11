Asp territoriale, giudici riconoscono gli straordinari prestati dagli infermieri

Gela. Straordinari riconosciuti e maggiorati, per gli operatori di Asp che hanno lavorato, anche come turnisti. La segreteria provinciale della Uil-Fpl, rappresentata da Giuseppe Di Fede e Lino Salinitro, si dice soddisfatta per la decisione assunta dai giudici del tribunale di Caltanissetta, che hanno accolto i ricorsi avanzati da diversi lavoratori. “Finalmente, gli infermieri ottengono il loro diritto alla remunerazione con straordinario maggiorato, per i turnisti che hanno prestato servizio nei giorni festivi, infrasettimanali, in assenza di utilizzo del riposo compensativo”, spiegano i sindacalisti.