“Assemblea Pd si fa comunque”, Petitto: “Dimissioni Di Cristina? Non le ho ancora ricevute”

Gela. Nonostante la richiesta ufficiale di rinvio, avanzata ieri dal segretario Peppe Di Cristina, l’assemblea provinciale del Pd si terrà comunque, non più a Gela ma a Caltanissetta. E’ fissata per domattina, al circolo “Faletra”. All’ordine del giorno, però, non ci sono le dimissioni già annunciate da Di Cristina al momento della chiusura delle urne per le regionali dello scorso settembre. “L’assemblea è fissata per domani – dice il presidente del partito Annalisa Petitto – l’ordine del giorno rimane invariato rispetto a quello che era stato inizialmente previsto. Ci sarà una valutazione della situazione politica e procederemo anche con la costituzione della commissione per il congresso. Sì, è vero, ieri c’è stata la richiesta ufficiale di rinvio presentata dal segretario provinciale, ma onestamente non vedo ragioni per non iniziare un dibattito interno che andava fatto ben prima. Per varie ragioni, ci sono stati diversi rinvii ma ora è arrivato il momento di affrontare una serie di temi che toccano tutto il partito. Il Pd provinciale non esiste solo per parlare delle dimissioni di Di Cristina. Al momento, non le ho ricevute. Quando arriveranno ufficialmente, saranno inserite e si potrà convocare una nuova riunione dell’assemblea, anche a stretto giro. Non ci sono problemi. L’unica cosa che cambia è la sede. Inopinatamente e senza che io avessi deciso il rinvio, è stata disdetta l’ex chiesa di San Giovanni, a Gela, che era stata scelta per l’assemblea. Così, abbiamo avuto la disponibilità del circolo “Faletra” a Caltanissetta e ci riuniremo domani mattina”. I dem, probabilmente, sono ad un bivio e quello del ruolo di Di Cristina è uno snodo anzitutto politico. Il segretario ha spiegato di non sentirsi “un problema per il partito”. Ha voluto ribadire che non ha “nemici nel Pd”.