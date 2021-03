Ati fa partire verifiche su disservizi idrici in città, Greco: “Ora controlli seri”

Gela. Come anticipato ieri, il cda dell’Assemblea territoriale idrica ha deciso di avviare un monitoraggio complessivo sui disservizi idrici. E’ stata accolta la richiesta del sindaco Lucio Greco e questa mattina, anche a Palazzo di Città, è giunta la nota con la quale il presidente Ati Massimiliano Conti dà mandato al direttore generale Antonino Collura, che dovrà effettuare tutti gli accertamenti, a Gela e negli altri Comuni del territorio. Greco, prima di mettere di nuovo nero su bianco tutti i disservizi che si riscontrano in città, vuole confrontarsi con i capigruppo consiliari, i sindacati e i comitati di quartiere. “Sono felice della decisione del cda di indire, appena possibile, l’assemblea dei sindaci per valutare complessivamente l’operato di Caltaqua, dall’insediamento ad oggi, partendo dal lavoro svolto dalla commissione e cercando di aggiornarlo al 2021. Convocherò i capigruppo consiliari, i sindacati e i comitati di quartiere – dice – per valutare insieme quello che c’è da mettere sul tavolo, sia per ulteriori approfondimenti che per decidere insieme come orientarsi nelle decisioni da assumere nei confronti della società, per il bene della comunità locale. Trovo giusto, in una logica di cittadinanza attiva, mettere sulla bilancia non solo tutte le inadempienze, ma anche gli investimenti che la società effettivamente ha fatto. Nessuno li nega, ma di certo sono molto inferiori rispetto a quanto previsto per contratto”.