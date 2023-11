Ato rifiuti Cl2, commissario convoca i sindaci: assemblea per comunicazioni sugli impianti

Il commissario sta continuando l’attività, concentrata anzitutto sull’impianto di compostaggio, da poco dissequestrato e che l’ambito vorrebbe ripristinare a pieno regime per andare incontro alle esigenze dei Comuni. Da oltre un anno conferiscono in altri siti, con costi decisamente superiori. Nell’oggetto della convocazione, comunque, il richiamo è ad una “comunicazione” in aggiornamento rispetto all’ultima relazione sulla gestione di bilancio approvato lo scorso agosto, focalizzando l’attenzione sui “due impianti della società”, il sistema di compostaggio di Brucazzi e le vasche A-B e C-D in fase post mortem nella discarica di Timpazzo. Sugli asset ancora in carico all’Ato in liquidazione sono tante le valutazioni maturate nel tempo e anche la giustizia amministrativa se ne è occupata. L’intero sistema di Timpazzo, ad eccezione delle due vasche esauste, è ormai nella piena disponibilità di Impianti Srr, l’in house di diretta emanazione della Srr4, che a sua volta annovera praticamente gli stessi Comuni dell’Ato Cl2.