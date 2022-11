Attivisti Greenpeace su “Prezioso”, sono a processo: richiesta di oblazione

Gela. Tre anni fa, misero a segno un’azione di protesta contro nuove trivellazioni a largo della costa locale. Sette attivisti di Greenpeace riuscirono a raggiungere la piattaforma “Prezioso” di Enimed, arrivando ai sistemi per l’attività di prospezione e collocando striscioni contro lo sfruttamento del mare e le nuove trivellazioni. Ora, si trovano a processo. Attraverso i legali che li assistono hanno preannunciato la richiesta di oblazione, per evitare il dibattimento. Enimed, che intende costituirsi parte civile nel procedimento, si è opposta, ritenendo che quell’azione abbia messo in pericolo non solo l’efficienza dei sistemi ma anche gli operatori impegnati nelle attività in piattaforma.