“Autobotti per l’acqua troppo care”, residenti delle contrade in municipio

Gela. Intere famiglie costrette a pagare l’acqua a peso d’oro perché non c’è la rete idrica e il comune non rinnova il servizio con le auto botti a causa del dissesto finanziario. Non stiamo parlando di un paesino sperduto del terzo mondo ma di alcune contrade della periferia gelese, da Montelungo fino a Femminamorta.

Sono circa una cinquantina le famiglie residenti nella periferia ovest della città che da novembre pagano 110 euro ogni 15/20 giorni per un servizio privato di autobotti poichè in queste zone non esiste condotta idrica.