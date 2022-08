Autorizzato in area agricola, “nel capannone altre attività”: sì Tar a demolizione

Gela. Dieci anni fa, l’autorizzazione fu rilasciata dal Comune per la realizzazione di un capannone, destinato ad attività di lavorazione di prodotti agricoli. L’ispettorato tecnico del settore municipale territorio, però, accertò che in quella struttura veniva svolta tutt’altra attività, legata a lavorazioni di marmo. La concessione era stata rilasciata in un’area a verde agricolo. I giudici del Tar Palermo hanno confermato la legittimità della decadenza dell’autorizzazione e dell’ingiunzione di demolizione, all’epoca notificati al proprietario. Non è stato accolto il ricorso presentato nell’interesse proprio di chi aveva avviato l’attività. Secondo i giudici amministrativi, non c’erano i presupposti per ritenere che in quel capannone si realizzassero lavorazioni di prodotti agricoli.